«أبوظبي العقاري» و«المتطورة للخدمات العقارية» يشاركان في منتدى MLS بكندا



أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز أبوظبي العقاري، وشركة المُتطورة للخدمات العقارية، في إبراز مكانة أبوظبي في مجال تقنيات العقارات العالمية وتوحيد معايير القطاع العقاري، وذلك من خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي (MLS) 2025 الذي أقيم مؤخراً في تورنتو بكندا.

وشاركت شركة المُتطورة للخدمات العقارية في المؤتمر بصفتها الراعي الماسي وممثلة دولة الإمارات، ضمن أعمال جمعت أكثر من 130 جهة منظمة من أكثر من 20 دولة لتعزيز التعاون في مجالات توحيد البيانات العقارية، والحوكمة، والمعايير الأخلاقية، والابتكار.

ومن أبرز الأحداث الإعلان رسمياً عن استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي MLS في نوفمبر 2026، كأول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي، بتنظيم من منظمة معايير العقارات (RESO)، واستضافته من قبل مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع شركة المُتطورة للخدمات العقارية.

خلال المؤتمر الذي أقيم في تورنتو، وقّعت شركة المتطورة للخدمات العقارية (ADRES) اتفاقية رائدة لتبادل البيانات العالمية (GDX) مع أبرز خدمات القوائم العقارية المتعددة (MLS) في كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا.

وقال سلطان المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم العقارات في مركز أبوظبي العقاري: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي مرجعي في مجالات الشفافية والابتكار والحوكمة في القطاع العقاري، ومن خلال منصة «مضمون»، نحن نواكب المعايير الدولية مثل مقاييس منظمة معايير العقارات، ما يعكس ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي ونزاهة البيانات.

وأضاف: تعاوننا مع شركة المتطورة للخدمات العقارية وشركائنا العالميين، يؤكد دور مركز أبوظبي العقاري كجهة مسؤولة عن تنظيم سوق عقاري موثوق، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتمكين التكامل بين القطاعات، وتسريع وتيرة النمو المستدام للقطاع.

من جهته، قال معاذ مقبول، المدير العام لشركة المتطورة للخدمات العقارية: تُمثّل مشاركتنا في مؤتمر MLS 2025 خطوة هامة لبناء سوق عقاري عالمي موحّد، وشفاف، ومدعوم بالتقنيات الحديثة، وتُعد مبادرة تبادل البيانات العالمية حجر الأساس لتعاون أكثر ذكاءً بين الأنظمة العقارية الدولية، إذ تعزّز من الثقة وقابلية تكامل البيانات وزيادة ثقة المستثمرين، مع التأكيد على مكانة أبوظبي كمركز رائد للتكنولوجيا العقارية على مستوى المنطقة.

ومن أبرز الإنجازات التي تم الاحتفاء بها خلال المؤتمر كان نظام «مضمون» كأول نظام إدراج عقاري متعدد في دولة الإمارات، وأول نظام معتمد من منظمة معايير العقارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والعالم العربي.

وتم تطوير منصة «مضمون» بإشراف مركز أبوظبي العقاري، وبدعم تشغيلي من شركة المُتطورة للخدمات العقارية، حيث حصل على شهادات اعتماد RESO Data Dictionary 2.0 وWeb API 2.0.0، مما يجعل إطار بيانات العقارات في دولة الإمارات متوافقاً مع المعايير العالمية المعترف بها.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر MLS Forum - أبوظبي 2026 في 23 و24 نوفمبر من العام المقبل.