«غرفة الشارقة» تبحث التعاون الاستثماري مع مجتمع الأعمال الصربي



الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع مجتمع الأعمال في جمهورية صربيا، وذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة وصربيا» الذي نظمته الغرفة في مقرها، في إطار سعيها لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة ومجتمعات الأعمال، استكمالاً لمسار العلاقات المتنامية بين الإمارات وصربيا وتفعيلاً لبنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو الماضي.

جاء ذلك بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي ستيفان نيكشيفيتش، وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية والداخلية في صربيا، وميهايلو فيسوفيتش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وفلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، وأحمد النابودة، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال المحلي وأعضاء الوفد الصربي الذي ضم نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وأكد الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي في كلمته الافتتاحية بالوفد الصربي، أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق جديدة ومحورية للشراكة الإماراتية الصربية، لاسيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشكّل خريطة طريق واضحة لبناء مستقبل مشترك يعزّز ازدهار اقتصاد البلدين، وأوضح أن الأرقام والمؤشرات تؤكد أن العلاقات بين الإمارات وصربيا تسير في الطريق الصحيح، حيث تُعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، والشريك التجاري الأول لها في الخليج العربي بنسبة تتجاوز 55% من إجمالي تجارتها مع المنطقة.

من جانبه، أشار معالي ستيفان نيكشيفيتش، وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية والداخلية في جمهورية صربيا، إلى الإصلاحات الاقتصادية، التي تشهدها بلاده والتحولات الرئيسية، التي مرّت بها في الجانب الاقتصادي والخطط والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والإجراءات التنظيمية والتسهيلات، التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة لجذب الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لصربيا، معرباً عن ثقته بأن ملتقى الأعمال سيُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، وسيمثل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتمكين المستثمرين الإماراتيين من الدخول إلى السوق الصربية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها.

إلى ذلك، أشاد ميهايلو فيسوفيتش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا بعمق العلاقات الاستراتيجية، التي تربط صربيا بدولة الإمارات وإمارة الشارقة، مثمناً الدور الذي تلعبه الغرفة في مد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال.

وتضمن برنامج الملتقى سلسلة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية التي سلطت الضوء على المقومات الاقتصادية للجانبين، حيث قدمت غرفة الشارقة عرضاً تعريفياً شاملاً حول الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين الأجانب، مبرزة التنوع الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة التي تجعل من الشارقة وجهة مفضلة للأعمال، واستعرضت الغرفة خلال الملتقى ملامح البيئة الاستثمارية الجاذبة في الشارقة، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات لقطاع الأعمال، مؤكدة على دورها الأساسي في تيسير إقامة الشراكات الناجحة.

فيما قدم مروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، عرضاً للفرص الاستثمارية والخدمات التي تقدمها إمارة الشارقة والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالإمارة، من جانبها قدمت وكالة التنمية الصربية، عرضاً توضيحياً استعرضت خلالها أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في صربيا والحوافز المقدمة للمستثمرين.