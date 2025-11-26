الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك للغاز» و«إمستيل» تُوقِّعان اتفاقية بقيمة 15.42 مليار درهم لتوريد الغاز الطبيعي

«أدنوك للغاز» و«إمستيل» تُوقِّعان اتفاقية بقيمة 14.69 مليار درهم لتوريد الغاز الطبيعي
26 نوفمبر 2025 17:23

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز» بي إل سي، عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تتراوح بين 12.85 و15.42 مليار درهم (3.5 و4.2 مليار دولار)، مع شركة «إمستيل»، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الحديد الصلب ومواد البناء في المنطقة.
وتنصّ الاتفاقية، التي تسري لمدة عشرين عاماً، تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات لدعم عمليات «إمستيل» وتعزيز نموها المستقبلي.
وتُمثّل الاتفاقية إنجازاً مهماً يُرسّخ الشراكة طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«إمستيل»، وتؤكد التزام الطرفين بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
كما تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة لأحد أبرز المنتجين الصناعيين في المنطقة، وتساهم في تعزيز مكانة «أدنوك للغاز» التنافسية كمُمكّن رئيسي لمرونة القطاعات الصناعية وتسريع الانتقال نحو مصادر أنظف للطاقة.
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: تُؤكد هذه الاتفاقية المُهمة، والتي تهدف لتزويد شركة «إمستيل» بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، الدور المحوري لشركة «أدنوك للغاز» في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتلتزم «أدنوك للغاز» بالاستمرار في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز وزيادة القيمة، والمساهمة في ضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل.
من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: تفخر مجموعة «إمستيل» بتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع «أدنوك للغاز» من خلال هذه الاتفاقية المهمة، التي تؤكد قوة التعاون بين مؤسستين وطنيتين رائدتين تساهمان في دفع مسيرة التحول الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات، وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة تضمن إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة لعملياتنا، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز المحتوى الوطني ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وستستمر مجموعة «إمستيل» من خلال تعاونها مع «أدنوك للغاز» كشريك رئيسي في قطاع الطاقة، بتطوير إنتاج الصلب الأخضر، بما يساهم في رفع الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة وتحقيق نمو مستدام لمنظومة الصناعات الوطنية.
وتأكيداً على الأهمية الإستراتيجية لشركة «أدنوك للغاز»، عقد مجلس إدارة «أدنوك» اجتماعه السنوي يوم الاثنين الماضي في موقع «حبشان»، أحد أهم مواقع العمليات التشغيلية للشركة.
ويعكس هذا الاختيار الدور المحوري للشركة في تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات، ودعم مرونة القطاع الصناعي، وترسيخ مكانتها كمزوّد عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.
ويؤكد انعقاد اجتماع مجلس إدارة «أدنوك» في مجمع «حبشان» الثقة الكبيرة في توجهات «أدنوك للغاز»، وكفاءة كوادرها البشرية، ودورها المتنامي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

 

أخبار ذات صلة
27.4 مليار درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» بنمو 11.4%
14.65 مليار درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» خلال 9 أشهر بنمو 10%
أدنوك للغاز
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©