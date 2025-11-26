«غرفة دبي» تنظم 166 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في كوالالمبور



كوالالمبور (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 166 اجتماع عمل ثنائياً بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى ماليزيا وكمبوديا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تهدف من خلالها الغرفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة.

شارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن 20 شركة متخصّصة من القطاع الخاص في دبي ضمن عدة قطاعات تشمل تقنية المعلومات والاتصالات، والإنشاءات ومواد البناء والخدمات الهندسية والتجزئة والألبسة والمنسوجات ومستحضرات التجميل، إضافة إلى تجارة المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة والضيافة، والنفط والغاز.

وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، الالتزام بتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مكانة دبي كمحرك رئيسي للتجارة الدولية، لافتاً إلى أن البعثة التجارية إلى ماليزيا تشكّل خطوة نوعية نحو فتح مسارات جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع الخارجي، وتطوير شراكات جديدة تسهم في تنمية التجارة غير النفطية وترسيخ دور دبي كمركز عالمي للأعمال.

ونظّمت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات البعثة منتدى أعمال في كوالالمبور بعنوان «مزاولة الأعمال مع ماليزيا»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كوالالمبور، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، واستقطب المنتدى 240 مشاركاً من المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات الماليزية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة مع أعضاء البعثة التجارية.

وشارك في المنتدى كل من سالم الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، ون. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، والدكتورة سوجوماري شانموجام، مدير أول قسم التكامل الاقتصادي للآسيان في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، بهدف تطوير العلاقات التجارية الثنائية والارتقاء بالروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وماليزيا، وتنص المذكرة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالبعثات التجارية البينية وفعاليات الأعمال.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى ماليزيا، بما في ذلك المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية، وأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والمحركات التوربينية النفاثة والمروحية، والبلاستيك، والنحاس، والحديد، والنيكل، إضافة إلى القهوة والشاي ومنتجات الألبان، بينما تتمثل أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في ماليزيا، في النقل والتخزين، والعقارات، والفنادق والسياحة، وصناعة البلاستيك، والخدمات التجارية، والرعاية الصحية.