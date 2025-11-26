الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي لصناعات الطيران» تنجز صفقة طائرات بوينغ 737 ماكس مع «يونايتد إيرلاينز»

26 نوفمبر 2025 18:22

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، تسليم جميع الطائرات ضمن صفقة البيع وإعادة الاستئجار المعلنة سابقاً، والبالغ عددها 10 طائرات من طراز بوينغ 9-737، مع شركة يونايتد إيرلاينز.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن هذه الصفقة أُنجزت خلال فترة زمنية قصيرة، ففي غضون ستة أشهر فقط من توقيع المستندات وحتى إنجاز الصفقة، عمل فريقا دبي لصناعات الطيران ويونايتد إيرلاينز بانسجام كامل، ما يؤكد مرونة وكفاءة الطرفين وقدرتهما على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
وأضاف: نسلّم 10 طائرات بوينغ 9-737 الجديدة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، دعماً لخطط التوسع في أسطول يونايتد إيرلاينز، ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركة وتطوير العلاقات في ما بيننا.
يُذكر أن «دبي لصناعات الطيران» تملك حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعه 236 طائرة من طائرات بوينغ، بما في ذلك 119 طائرة من عائلة 737 ماكس.

دبي لصناعة الطيران
