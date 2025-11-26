الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

200 مشارك بمؤتمر التأمين الصحي التاسع في دبي

200 مشارك بمؤتمر التأمين الصحي التاسع في دبي
26 نوفمبر 2025 18:39

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مؤتمر التأمين الصحي التاسع ينطلق في دبي 26 نوفمبر


انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
ويسلط المؤتمر على موضوعات بالغة الأهمية، في مقدمتها الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، والتحديات الحالية والمستقبلية.
ويتناول في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، ومنع التحايل في التأمين الصحي، والتحول الرقمي ودوره في القطاع إدارياً وتقنياً وتقنية «البلوكتشين» في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن قطاع التأمين بدولة الإمارات يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة والحكومة لما لهذا القطاع من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التأمين الصحي لعب ولا يزال يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة وفي تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة.
وأشار إلى الدور بالغ الأهمية لهذا النوع من التأمين في مواجهة الأزمات، وعلى وجه الخصوص خلال جائحة «كورونا» التي رفعت للواجهة أهمية التأمين الصحي.
وأوضح البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين الشربيني المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين، أن الأفكار والمناقشات التي سيقدمها المحاضرون والمشاركون ستوفر منصة لتعزيز التفاعل الجماعي والتعاوني فيما بيننا، حيث سيتناول الباحثون الجوانب التقنية والقانونية التي يغطيها التأمين الصحي، إضافة إلى الاتجاهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.
 

الإمارات للتأمين
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©