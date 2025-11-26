200 مشارك بمؤتمر التأمين الصحي التاسع في دبي



دبي (الاتحاد)



انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

ويسلط المؤتمر على موضوعات بالغة الأهمية، في مقدمتها الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، والتحديات الحالية والمستقبلية.

ويتناول في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، ومنع التحايل في التأمين الصحي، والتحول الرقمي ودوره في القطاع إدارياً وتقنياً وتقنية «البلوكتشين» في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.

وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن قطاع التأمين بدولة الإمارات يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة والحكومة لما لهذا القطاع من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التأمين الصحي لعب ولا يزال يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة وفي تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة.

وأشار إلى الدور بالغ الأهمية لهذا النوع من التأمين في مواجهة الأزمات، وعلى وجه الخصوص خلال جائحة «كورونا» التي رفعت للواجهة أهمية التأمين الصحي.

وأوضح البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين الشربيني المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين، أن الأفكار والمناقشات التي سيقدمها المحاضرون والمشاركون ستوفر منصة لتعزيز التفاعل الجماعي والتعاوني فيما بيننا، حيث سيتناول الباحثون الجوانب التقنية والقانونية التي يغطيها التأمين الصحي، إضافة إلى الاتجاهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.

