«أراضي دبي» تحصد جائزة «التميّز المؤسسي في الشراكات»



دبي (الاتحاد)

حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جائزة «التميز المؤسسي في الشراكات والمشتريات الأخلاقية والمسؤولة» من المعهد الأوروبي لللإدارة الشرائية EIPM.

ويأتي الإنجاز كون الدائرة أول جهة على المستوى العالمي تحقق هذا التميز في مجال الشراكات وأول جهة على مستوى الشرق الأوسط تنال هذا الاعتراف في مجال الموردين.

وأكدت الدائرة أن هذا الاعتراف الدولي يمثل حافزا لمواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات المؤسسية وتبني افضل الممارسات العالمية التي ترتقي بجودة الخدمات وتحسن الكفاءة التشغيلية وتعزز الثقة في بيئة الأعمال مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يجسد مكانة دبي العالمية ويعكس التزامها الدائم بالتميز المؤسسي والأداء المستدام.