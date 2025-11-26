الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أراضي دبي» تحصد جائزة «التميّز المؤسسي في الشراكات»

«أراضي دبي» تحصد جائزة «التميّز المؤسسي في الشراكات»
26 نوفمبر 2025 22:56


دبي (الاتحاد)
حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جائزة «التميز المؤسسي في الشراكات والمشتريات الأخلاقية والمسؤولة» من المعهد الأوروبي لللإدارة الشرائية EIPM.
ويأتي الإنجاز كون الدائرة أول جهة على المستوى العالمي تحقق هذا التميز في مجال الشراكات وأول جهة على مستوى الشرق الأوسط تنال هذا الاعتراف في مجال الموردين.
وأكدت الدائرة أن هذا الاعتراف الدولي يمثل حافزا لمواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات المؤسسية وتبني افضل الممارسات العالمية التي ترتقي بجودة الخدمات وتحسن الكفاءة التشغيلية وتعزز الثقة في بيئة الأعمال مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يجسد مكانة دبي العالمية ويعكس التزامها الدائم بالتميز المؤسسي والأداء المستدام.

أراضي دبي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©