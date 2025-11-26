الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي الصناعية» تحتفي بـ 20 عاماً من الابتكار

«دبي الصناعية» تحتفي بـ 20 عاماً من الابتكار
26 نوفمبر 2025 22:59

 
دبي (الاتحاد)


نظمت مدينة دبي الصناعية، فعالية خاصة تحت عنوان «وجهة تبدع صناعة»، بحضور عدد من كبار الشخصيات وصناع القرار، للاحتفاء بالإنجازات البارزة التي حققتها الشركات القائمة ضمن منظومتها الممتدة لأكثر من 20 عاماً.
وألقى خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية، أكد فيها التزام المدينة بتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم استدامة وازدهار الشركات وتمكينها من تحقيق طموحاتها المستقبلية.
من جانبه، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للقطاع الصناعي، أن مدينة دبي الصناعية ظلت على مدى عقدين شريكاً محورياً في مسيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الفعالية تشكل مساحة مهمة للاحتفاء بما تحقق من منجزات نوعية منذ تأسيس المدينة.
وقال إن مدينة دبي الصناعية ماضية في ترسيخ بيئة أعمال متخصصة تعزز دورها في دعم مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وشهدت الفعالية إطلاق فيلم وثائقي خاص يسلط الضوء على قصص نجاح مبتكرين من نخبة الشركات الصناعية ضمن مجتمع المدينة.

دبي الصناعية
