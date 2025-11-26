شراكة بين «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» و«أوتل» الصينية



دبي، شينزين (الاتحاد)

وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة أوتل (Autel Digital Power )، لتطوير حلول الجيل التالي للشحن الذكي وإدارة الطاقة على مستوى دولة الإمارات.

جرى توقيع المذكرة خلال زيارة وفد من «UAEV» لمقر شركة «أوتل» في مدينة شينزين الصينية، في خطوة مهمة نحو بناء منظومة طاقة ذكية جاهزة للمستقبل، تعزز الموثوقية والكفاءة والاستدامة طويلة المدى لمستخدمي المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية و«أوتل» على تطوير تقنيات متقدمة مثل (V2G)، وهو نظام متقدم يسمح للمركبات الكهربائية بالتواصل مع شبكة الكهرباء العامة، وأنظمة تخزين الطاقة المتكاملة للبطاريات، ومنصات الشحن الذكية المصممة لتتناسب مع ظروف المناخ واحتياجات التنقل في الدولة.

وتشمل الجهود المشتركة بحوثاً وبرامج تجريبية وحلولاً مُحسّنة محلياً لدعم التوسع المستمر لشبكة الشحن الوطنية وضمان تقديم أداء عالي حتى في درجات الحرارة القصوى.

وقال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: تقربنا هذه الشراكة خطوة إضافية من تحقيق هدفنا المتمثل في تطوير الجيل القادم من حلول الشحن الذكي وإدارة الطاقة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين التقنيات الرائدة لـ«أوتل» مع البنية التحتية لمحطات الشحن، فإننا نشيِّد منظومة أكثر مرونة وذكاءً تتماشى بشكل كامل مع طموحات الدولة في مجال التنقل النظيف.

وقالت ميلودي، نائب الرئيس في أوتيل، إن التعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ضمن مشروع وطني يعزّز مسار التحوّل نحو التنقّل المستدام في دولة الإمارات، مما يعكس التزام «أوتيل» الراسخ بدعم البنية التحتية الوطنية من خلال تقنيات متقدّمة وموثوقة تعزّز كفاءة المنظومة وفاعليتها، وأبدت تطلعها إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة والتنقّل الكهربائي.