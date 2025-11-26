2500 مشارك بمنتدى «دويرز 2025» في واحة دبي للسيليكون

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، انطلاق أعمال منتدى «دويرز»، أحد أكبر المنصات التي تجمع الشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال المغامر والمستثمرين والمؤسسات من أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط، والذي يقام بنسخته الشرق أوسطية للمرة الأولى على مدار يومين.

وجمع المنتدى الذي يتم تنظيمه في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز»، بالتعاون مع شركة «ذا دويرز - The Doers Company» أكثر من 2500 مشارك في يومه الأول، وما يزيد على 150 متحدثاً من حول العالم، لتبادل الرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتنقل، والاستدامة، وغيرها من القطاعات والقضايا التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر تقدماً وابتكاراً.

حضر حفل الافتتاح، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ورئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، والدكتور نيكوديمس داميانو، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص، وميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى الدولة، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، في كلمته الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تطوير منظومة ريادة أعمال تنافسية وعالمية المستوى أسهمت في توفير فرص حقيقية لنمو رواد الأعمال والمشاريع المبتكرة، حيث عملت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج الريادية، ومن أبرزها الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، والتي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك مبادرة 100 شركة من المستقبل، وبرنامج «ثبات» لتمكين الشركات العائلية من تأسيس مشاريع في التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية والاقتصاد الدائري.

وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن جهود الوزارة مستمرة في تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وتحديث التشريعات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تطوير بيئة أعمال متقدمة تدعم حصول رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على التمويلات لبدء مشاريعهم وأعمالهم، والتوسع بها إلى الأسواق الخارجية، انطلاقاً من دولة الإمارات. ونوه معاليه بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تحتضن الأسواق الإماراتية اليوم أكثر من 1500 شركة ناشئة مدعومة برأس مال استثماري، وتتصدر إمارتا أبوظبي ودبي المنطقة في حجم الاستثمارات الجريئة.

من جانبه، قال الدكتور نيكوديمس داميانو: تعتبر دبي اليوم مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا وبيئة حيوية تضم مختلف أنواع الشركات التكنولوجية الناشئة والكبيرة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: تعتبر النسخة الشرق أوسطية الأولى من «منتدى دويرز» منصة عالمية تسهم في صياغة مستقبل ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي.