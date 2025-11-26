عمار بن حميد يطلع على مراحل تنفيذ الخطة التطويرية لجهاز الرقابة المالية بعجمان

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس جهاز الرقابة المالية بالإمارة، على مراحل تنفيذ الخطة التطويرية الشاملة للجهاز، والتي تأتي في إطار توجيهات سموه بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الرقابي، بما يواكب تطلعات إمارة عجمان ورؤية «عجمان 2030».

جاء ذلك، خلال زيارة سموه إلى مقر الجهاز، أمس، حيث وقف سموه على مراحل تنفيذ الخطة ومحاورها الرئيسية. وقال سمو ولي عهد عجمان: إن العمل الرقابي الفاعل هو ضمانة لتحقيق كفاءة الإنفاق وجودة الأداء، وهدفنا هو بناء جهاز رقابي يتمتع بالجاهزية والمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سموه: «نؤمن بأن الرقابة ليست مجرد إجراءات، بل شراكة في تطوير الأداء الحكومي، وتحفيز للجهات نحو الابتكار والالتزام بأعلى معايير الحوكمة».

وقال سموه: إن تطوير الجهاز يمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد سموه على أهمية أن يكون الجهاز سنداً دائماً للدوائر الحكومية، عبر تقديم تقارير أداء واضحة.

وخلال الزيارة، كرّم سمو ولي عهد عجمان الموظفين المتميزين بالجهاز، مشيداً بجهودهم، وما حققه الجهاز من إنجازات.

من جانبه، أكد شهاب أحمد آل علي، مدير عام جهاز الرقابة المالية بعجمان، أن الخطة التطويرية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي للجهاز.