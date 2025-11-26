الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع الإدارة العُليا لـ«نفط الشارقة»

سلطان بن أحمد القاسمي لدى ترؤسه الاجتماع (وام)
27 نوفمبر 2025 02:04

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، أمس، اجتماع الإدارة العليا للمؤسسة، وذلك في مكتب سموّه بدائرة النفط.
ورحّب سموّه في بداية الاجتماع بالحضور، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من المؤسسة لتطوير الأعمال والإسهام في كافة برامج دعم المشروعات المتنوعة، ضمن استراتيجية إمارة الشارقة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة والمحافظة على البيئة.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والخاصة بأداء المؤسسة والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة.
واعتمد خلال الاجتماع الموازنة المالية المقترحة للمؤسسة للعام 2026، والخطة الخمسية المقترحة 2026-2030، وذلك لمختلف المشروعات التي تعمل عليها المؤسسة، بما يُسهم في تطوير أعمالها، كما اعتمد الاجتماع خطة تطوير حقل هديبه، وعدداً من المشروعات الاستراتيجية التي تعمل عليها المؤسسة.
واطّلع الاجتماع على تفاصيل مشروع التحول الرقمي الخاص بالمؤسسة.
وكان سموّ رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية  تفضّل قبيل الاجتماع بتكريم الأعضاء المؤسسين، وذلك بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء المؤسسة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
نفط الشارقة
نائب حاكم الشارقة
