انخفاض أسعار النفط وسط تفاؤل باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

ارتفاع أسعار النفط
27 نوفمبر 2025 07:39

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، على خلفية توقعات بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، إلا أن التداول سيظل ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 62.92 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 58.44 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
ونالت أسعار النفط بعض الدعم من توقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وعادة ما يحفز خفض الفائدة النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

المصدر: وكالات
