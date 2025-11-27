الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين

استقر الذهب على نحو كبير اليوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأميركية في ديسمبر وسط إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 4154.09 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4151.20 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 52.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1611.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1409.87 دولار.