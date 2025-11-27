الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» و«المركزي للضرائب بالهند» يوقعان وثيقة تعاون

«جمارك أبوظبي» و«المركزي للضرائب بالهند» يوقعان وثيقة تعاون
27 نوفمبر 2025 15:30

 
مومباي (الاتحاد)
وقّعت جمارك أبوظبي، والمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند، وثيقة تعاون لتعزيز الابتكار في تسهيل التجارة الثنائية، من خلال التحول الرقمي وتبادل البيانات، وتنفيذ مشروع تجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، مراسم الإعلان عن الوثيقة التي وقّعها، راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشري فيمال كومار سريفاستافا، المفوّض الرئيسي لمنطقة جمارك مومباي، المنطقة الثانية، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد خلال فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار في مومباي.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما المشترك بدعم التجارة العابرة للحدود من خلال التحول الرقمي وآليات تبادل البيانات الموثوقة، لاسيما من خلال الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والتكامل بين أنظمة التجارة في دولة الإمارات والهند.
وضمن هذا التعاون، يعمل الجانبان على تطوير إطار عمل مشترك وهيكل تقني موحّد، بالتنسيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إنشاء نموذج عملي قابل للتوسع يتيح انسيابية عمليات التجارة الرقمية بالاعتماد على تبادل البيانات والأتمتة.
وأعرب الجانبان، عن نيتهما الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لوضع نموذج طويل الأمد ومستدام لممرات التجارة الرقمية الموثوقة، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، ويدعم الجهود المستمرة لتحديث العمليات الجمركية وتسهيلها.

