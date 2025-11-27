الصفقات الكبيرة ترفع قيمة تداولات الأسهم المحلية إلى 2.78 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ساهمت الصفقات الكبيرة المنفذة خلال جلسة تداول اليوم في تحقيق زيادة في قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.78 مليار درهم بعد أن بلغت كمية الأسهم المتداولة الإجمالية 612.6 مليون سهم خلال 27305 صفقات.

وجاءت الزيادة في قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم «إن أم دي سي جروب» شملت 82.49 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.



سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 30.63 نقطة وبنسبة 0.31% عند مستوى 9705.03 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.34 مليار درهم، شملت ما يزيد على 326.8 مليون سهم عبر 15142 صفقة. وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 133.2 مليون درهم، وتلاه «الدار» سهم بقيمة 70.24 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 69.68 مليون درهم.

وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 37.13 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 24.17 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 21.28 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.13% إلى 19.72 درهم، و«مجموعة أغذية» بنسبة 3.13% إلى 3.95 درهم، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 0.95% إلى 0.424 درهم، وأيضاً «ألفا داتا» بنسبة 1.23% إلى 1.64 درهم. وفي المقابل، شملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «إشراق» بنسبة 0.97% ليغلق عند 0.51 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.6% إلى 3.27 درهم، و«الدار» بنسبة 1.21% إلى 8.15 درهم، و«تو بوينت زيرو» بنسبة 1.51% إلى 2.6 درهم.

سوق دبي المالي

وعاد مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع بمقدار 6.52 نقطة وبنسبة 0.11% عند مستوى 5815.24 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 444.66 مليون درهم، بعد التعامل على 285.81 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12163 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «طلبات» بنسبة 1.01% إلى 0.894 درهم، و«أليك القابضة» بنسبة 2.83% إلى 1.45 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 3.34% إلى 4.33 درهم. وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة مثل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.6% إلى 24.55 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 1.64% ليغلق السهم عند 0.239 درهم، وأيضاً انخفض «الإثمار القابضة» بنسبة 1.85% إلى 0.265 درهم، فيما انخفض سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.21% إلى 9.18 درهم، وانخفض «إعمار العقارية» بنسبة 0.37% إلى 13.2 درهم، و«اكتتاب» بنسبة 4.54% إلى 0.546 درهم، وأيضاً «دريك آند سكل» بنسبة 1.58% ليغلق عند 0.31 درهم.

