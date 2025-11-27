«غرف دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع مجموعة «إي آند» لدعم مجتمع الأعمال



دبي (الاتحاد)

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، بهدف تعزيز التعاون في تقديم خدمات اتصالات وحلول رقمية ذات قيمة مضافة تدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويرتقي بتنافسية قطاع الأعمال.

وتنص المذكرة على تطوير العمل المشترك بين غرف دبي و«إي آند الإمارات» في مجال التكامل الذكي، وتطوير حلول اتصالات متقدمة وحزم إضافية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والناشئة.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: يأتي التعاون مع شركة «إي آند الإمارات» في إطار حرصنا على دعم تطور بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مشهد الاقتصاد الرقمي، وفيما يشكّل تمكين الشركات من الوصول إلى حلول اتصالات ذكية ومتقدمة عاملاً حاسماً لرفع كفاءة أعمالها وتحفيز قدرتها على الابتكار والنمو المستدام، نلتزم بتطوير مقومات منظومة أعمال مرنة ومتطورة تتيح للشركات الصغيرة والناشئة فرصة الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتوسيع أعمالها وتعزيز آفاق نجاحها، بما يرسّخ من دور دبي كمركز عالمي للأعمال والتقنيات المستقبلية.

من جهته، قال عصام محمود، النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: يمثّل تعاوننا مع غرف دبي خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والناشئة وتمكينها من تسريع تحولها الرقمي عبر حلول اتصالات أكثر ذكاءً وتكاملاً، فنحن نعمل في «إي آند الإمارات» على تطوير منظومة خدمات مبتكرة تُعزّز كفاءة الأعمال وتُساعد رواد الأعمال على توسيع نطاق عملياتهم بثقة. ونؤمن أن هذا التعاون يتيح لهذه الشركات الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كمركزٍ رياديٍ للأعمال والتقنيات المستقبلية.

وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفّزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.