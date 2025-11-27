«الدار» تستكمل أعمال إعادة تطوير «الجيمي مول» بالعين



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار عن استكمال أعمال إعادة تطوير الجيمي مول، المركز التجاري الذي خدم مجتمع مدينة العين لأكثر من 23 عاماً.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدار الاستثمارية بقيمة مليار درهم لتعزيز محفظتها الرئيسية من مراكز التسوّق، والتي شملت أيضاً إعادة تطوير ياس مول في أبوظبي والحمرا مول في رأس الخيمة.

ويمتد الجيمي مول الآن على مساحة تقارب 92 ألف متر مربع، ويضم 149 متجراً، من بينها أكثر من 58 علامة جديدة في قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه. ويقدّم التطوير مجموعة موسّعة من العلامات التجارية وبنية تحتية محدّثة تعزّز من مكانة المول.

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي للتجزئة في الدار للاستثمار: يُعد الكشف عن الجيمي مول بحلّته الجديدة خطوة تعكس تقدير الدار للمكانة التي يحتلها هذا المعلم في قلب مجتمع العين، إذ نحرص على تطوير وجهات تلبّي احتياجات السكان وتعزّز تجاربهم اليومية مع الحفاظ على الطابع الفريد لكل وجهة، وتواصل مدينة العين نموّها كمركز حيوي للعائلات والزوّار ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، نهدف إلى توفير قيمة طويلة الأمد وتجارب تسوّق وضيافة أكثر تميّزاً عبر محفظتنا.

ومع إعادة افتتاح الجيمي مول بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، سيستضيف المركز مجموعة غنية من الفعاليات والعروض الترفيهية العائلية على مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وبالتوازي مع التوسّع الكبير في عروض التجزئة والمطاعم، كشفت الدار عن مجموعة واسعة من التحسينات في البنية التحتية، تشمل تحسين الإضاءة ومسارات الحركة ونقاط التوصيل، إلى جانب أنظمة إرشاد جديدة ومساحات استراحة موسّعة للعائلات وخدمات ركن السيارات، وذلك بهدف ضمان رحلة سلسة بالكامل للزوار.

ويجسّد هذا التحول التزام الدار بإعادة الاستثمار في الأصول العريقة، ورسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة في مختلف مدن وإمارات الدولة.