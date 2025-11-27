الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مؤتمر التأمين الصحي التاسع يختتم فعالياته في دبي

مؤتمر التأمين الصحي التاسع يختتم فعالياته في دبي
27 نوفمبر 2025 20:44


دبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم، في دبي فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025، الذي نظمه اتحاد الإمارات للتأمين بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
وتركزت مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر على استراتيجيات ضبط تكاليف التأمين الصحي وشفافية التكاليف وكيفية عمل مقدمي الرعاية الصحية وشركات التامين معا لتحسين شفافية التسعير.
كما ناقش المشاركون والباحثون موضوع تجربة العملاء في التأمين الصحي، بالإضافة إلى مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية في عصر الثورة الرقمية.
وقال عبد المحسن جابر، رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في اتحاد الإمارات للتأمين، إن شمولية وإلزامية التغطية التأمينية لغالبية المقيمين والمواطنين أسست لبنية تحتية قوية للرعاية الصحية، حيث تساهم شركات التأمين في توفير شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية.
وذكر أن عام 2025 شهد عدة تطورات محورية تعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة لتعزيز جودة الحياة والخدمات من أبرزها: تعزيز الشراكة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية لتحسين مستوى الخدمة وتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة التكلفة، وارتفاع مستوى الرقابة والتنظيم، ونمو حجم الأقساط المكتتبة مع سعي الشركات لتعزيز الملاءة المالية والالتزام بالمعايير الرقابية المشددة التي تضمن حقوق المؤمن عليهم.

