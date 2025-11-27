الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي للسلع» و«بايبت» يكشفان عن الفائزين في هاكاثون «ويب 3 أنليشد»

«دبي للسلع» و«بايبت» يكشفان عن الفائزين في هاكاثون «ويب 3 أنليشد»
27 نوفمبر 2025 20:51

 
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع شركة «بايبت»، عن الفائزين في النسخة الثالثة من هاكاثون «ويب 3 أنليشد»، الذي اختتم فعالياته في دبي، وشهد تقديم جوائز نقدية بقيمة 140 ألف دولار لخمسة مشاريع مبتكرة في تقنيات الويب 3.
واستقطب الحدث 90 فريقاً عالمياً نافسوا ضمن ستة مجالات رئيسية شملت التمويل اللامركزي، وألعاب الويب 3، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، إضافة إلى مساري الذكاء الاصطناعي اللامركزي والعلوم اللامركزية اللذين تم استحداثهما هذا العام.
واستعرضت 10 فرق تأهلت للمرحلة النهائية مشاريعها أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومستثمرين عالميين، حيث حصدت المراكز الأولى كل من «يومي فاينانس»، و«غلِنت أناليتيكس»، و«سوراشين للذكاء الاصطناعي»، و«أورايال»، و«سباوت فاينانس».
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الزخم المتنامي للهاكاثون يعكس ترسيخ دبي لمكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الجيل القادم، مؤكداً أن تطور الحدث خلال ثلاث سنوات من منصة إقليمية إلى مرجع عالمي يجسد قدرة دبي على استشراف التغيرات التكنولوجية وتعزيز مستقبل الابتكار اللامركزي.
ومن جانبها، قالت هيلين ليو، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بايبت»، إن التعاون مع المركز يبرز التطور السريع لنظام الويب 3 البيئي في الإمارات، مشيرة إلى الارتفاع المتواصل في جودة المشاركات العالمية عاماً بعد عام، ومؤكدة التزام الشركة بدعم الابتكار القائم على القيمة الحقيقية والأثر المستدام.
وحظي الهاكاثون بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم «دي دبليو إف لابس»، و«كروس»، و«فيرس 8»، و«ذا أوبن بلاتفورم»، و«تحالف البلوك تشين لأجل الخير»، و«سي في لابس»، و«هاكين»، و«كوينتيليغراف»، و«تحالف ألعاب البلوك تشين»، الذين ساهموا في توفير التوجيه والموارد للفرق المشاركة.
ويُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة تضم أكثر من 700 شركة متخصّصة في تطوير تقنيات الويب 3 والخدمات المرتبطة بها، بينما تتخذ «بايبت» من دبي مقراً رئيسياً لها، وتُعد ثاني أكبر بورصة عالمية لتداول الأصول المشفرة من حيث حجم التداول، مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 50 مليون مستخدم.

 

