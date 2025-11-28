السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يلمع مع رهانات خفض الفائدة الأميركية

الذهب يلمع مع رهانات خفض الفائدة الأميركية
28 نوفمبر 2025 09:29

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

أخبار ذات صلة
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين
الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولار للأوقية مسجلاً أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولار للأوقية.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولار، وكسب كلاهما بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأسبوع.
فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولار للأوقية لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة أربعة بالمئة.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©