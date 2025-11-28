الذهب يلمع مع رهانات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولار للأوقية مسجلاً أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولار، وكسب كلاهما بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأسبوع.

فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولار للأوقية لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة أربعة بالمئة.