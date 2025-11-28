ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بدعم من عمليات شراء أسهم البنوك والعقارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عزّزت عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات خلال جلسة تداول اليوم من الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية، ولتغلق المؤشرات في المنطقة الخضراء مرتفعة بنسبة 0.43% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ونسبة 0.37% لمؤشر سوق دبي المالي، الذي أغلق مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي.



سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 42.14 نقطة وبنسبة 0.43% عند مستوى 9747.17 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 926.89 مليون درهم، شملت ما يزيد على 162.98 مليون سهم عبر 14645 صفقة.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 328.63 مليون درهم، وتلاه «أبوظبي الأول» سهم بقيمة 75.64 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 68.67 مليون درهم. وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 15.87 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 13.79 مليون سهم، ثم «دانه غاز» بنحو 10.25مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.91% إلى 19.9 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.12% إلى 15.84 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 4.75% إلى 14.10 درهم، وأيضاً «دانة غاز» بنسبة 1% إلى 0.78 درهم و«إشراق» بنسبة 0.39% ليغلق عند 0.512 درهم

وفي المقابل شملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 0.49% ليغلق عند 0.812 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.3% إلى 3.26 درهم، و«تو بوينت زيرو» بنسبة 1.53% إلى 2.56 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 21.65 نقطة وبنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 5836.89 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 603.81 مليون درهم، بعد التعامل على 312.88 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10808 صفقات. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «طلبات» بنسبة 3.57% إلى 0.926 درهم، و«إعمار القابضة» بنسبة 0.75% إلى 13.30 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.08% إلى 14.7 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.61% إلى 24.40 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 3% إلى 0.257 درهم، فيما انخفض سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.1% إلى 9.17 درهم، وانخفض «اكتتاب» بنسبة 2.93% إلى 0.53 درهم.