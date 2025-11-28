«كهرباء دبي» تبحث التعاون مجالات الطاقة والاستدامة مع كازاخستان



دبي (الاتحاد)

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، واستدامة الموارد المائية، والبنية التحتية الذكية، والابتكارات التقنية.

كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.

وأكد معالي سعيد الطاير أهمية تعزيز التعاون البنّاء بين الهيئة والجهات والمؤسسات المعنية في جمهورية كازاخستان.

وخلال اللقاء، استعرض معاليه أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، وسلط الضوء على البرامج الشاملة الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة في دبي، مسلطاً الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأكد معالي الطاير أن نهج الهيئة يجمع بين الاستدامة والبنية التحتية الذكية والابتكار التقني لتطوير منظومة خدمات تعتمد أعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

وأشار معاليه إلى حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة محفزة للابتكار والتعاون، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في مواجهة التغير المناخي العالمي.

من جهته، أعرب ألماز تاسبولات عن تقديره للقاء والعرض التقديمي الذي قدمته الهيئة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي.