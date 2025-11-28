السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تكريم الفائزين بجوائز معرض الخمسة الكبار

تكريم الفائزين بجوائز معرض الخمسة الكبار
28 نوفمبر 2025 17:17

 
دبي (الاتحاد)
خطفت الابتكارات المحلية في قطاع البناء الأضواء في حفل جوائز معرض الخمسة الكبار في معرض الخمسة الكبار Big 5 Global مع فوز مجموعة من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات بمجموعة من أهم الجوائز.
وعُقد الحفل في 25 نوفمبر الجاري، حيث استعرض أبرز قصص التطور في العديد من المجالات، بدءاً من الشمولية والاستدامة ووصولاً إلى الدائرية والتحول الرقمي، والتي تنسجم جميعها مع رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد للتنمية المستدامة.
وقال بنجامين برين، نائب الرئيس لشؤون المشاريع الكُبرى في معهد إدارة المشاريع، وعضو لجنة التحكيم في جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global: تظهر جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع عندما يتضافر الابتكار مع الرؤية الهادفة.
واستهل الحفل أعماله بمنح جائزة التنوع والإنصاف والشمول لوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، تقديراً لجهودها في مجال إدماج هذه المبادئ في البنية التحتية الوطنية.
وفازت شركة مبادلة للاستثمار بجائزة مبادرة الحياد الصفري الكربوني، وذلك بفضل نجاحها في تحقيق انخفاض ملموس في الكربون المدمج واستخدام مواد مبتكرة واعتماد استراتيجيات تقلل الانبعاثات الناجمة عن العمليات التشغيلية خلال دورة حياة المشروع. 
وفي مجال الاستدامة، حصدت شركة مستدام المحدودة جائزة أفضل مبادرة دائرية للعام عن مشروع «وورك بوكس» في نيوم. 
وفازت مجموعة جيمس للتعليم بجائزة مشروع البناء المستدام للعام عن مدرسة جيمس فاوندرز – أبوظبي، المشروع الذي يجسد الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات.
وكانت جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا - الذكاء الاصطناعي من نصيب شركة هيرش بيدنر أسوشيتس (HBA) عن حلّ «التصوّر المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون السحابي».
وفي سياق تكريم الابتكارات التقنية ومبادرات التحول الرقمي، حصلت شركة أليك على جائزة «أفضل استخدام للتكنولوجيا للعام».
وفي إطار تكريم المواهب المُلهمة لهذا التطور، فازت مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي بجائزة فريق رواد التأثير برعاية شركة آسيا برايم للمقاولات العامة. 
وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس: تسلط هذه الجوائز الضوء على الأفراد والمبادرات والشركات التي تحدث نقلة نوعية في طرق بناء المدن وتشغيلها. وترك كُل فائز أثراً ملموساً في البيئة المبنية من خلال التنمية المستدامة والشمول والتعاون بين مختلف القطاعات.

