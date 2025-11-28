«دبي التجاري العالمي» يستضيف مجموعة من الفعاليات المتخصّصة خلال ديسمبر



دبي (الاتحاد)

أعلن «مركز دبي التجاري العالمي» استضافة باقة من الفعاليات الدولية والتجارية المتخصصة خلال شهر ديسمبر 2025، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والخدمات، ما بعد البيع للسيارات، التجزئة، السلع الاستهلاكية والرفاهية، ما يعزّز مكانة المركز منصة محورية للنشاط الاقتصادي والتجاري في منطقة الشرق الأوسط.

تشمل الفعاليات المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل الذي يجمع جراحي أعصاب وخبراء طبيين من مختلف أنحاء العالم، ما يفتح آفاق تعاون بحثي وتقني وتعزيز دور دبي في قطاع الرعاية الصحية المتقدم.

ويستضيف المركز أيضاً معرض أوتوميكانيكا دبي من 9 إلى 11 ديسمبر ويضم أكثر من 2,400 جهة عارضة من نحو 60 دولة، ويُتوقع أن يجذب أكثر من 50 ألف زائر من 160 دولة، ما يدعم قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في المنطقة ويسهم في تحفيز الاستثمارات والتبادل التجاري في هذا المجال.

وعلى صعيد التجزئة والسلع الاستهلاكية، تقام خلال الفترة من 1 إلى 29 ديسمبر مهرجان العلامات الكبرى بثلاث دورات، إضافة إلى معارض تشاينا هوم لايف، المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة و«معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية 2025» في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر ما يوفر منصة لتجار التجزئة والمشترين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف منتجات جديدة وتوسيع شبكة التوريد والتوزيع.

وينتهي الموسم التجاري بمعرض معرض المجوهرات والعروس العربية في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر ويجمع علامات فاخرة ومصممين عالميين لعروض جواهر وأزياء زفاف، ما يعزّز من مكانة دبي مركزاً للتجارة الفاخرة والجذب السياحي التجاري.

وتُبرز هذه الأجندة الشاملة قدرة مركز دبي التجاري العالمي على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري والاقتصادي في دبي، وتوفير فرص للتبادل التجاري، والترويج لقطاعات حيوية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.