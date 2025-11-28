السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي التجاري العالمي» يستضيف مجموعة من الفعاليات المتخصّصة خلال ديسمبر

«دبي التجاري العالمي» يستضيف مجموعة من الفعاليات المتخصّصة خلال ديسمبر
28 نوفمبر 2025 17:18

 
دبي (الاتحاد)
أعلن «مركز دبي التجاري العالمي» استضافة باقة من الفعاليات الدولية والتجارية المتخصصة خلال شهر ديسمبر 2025، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والخدمات، ما بعد البيع للسيارات، التجزئة، السلع الاستهلاكية والرفاهية، ما يعزّز مكانة المركز منصة محورية للنشاط الاقتصادي والتجاري في منطقة الشرق الأوسط.
تشمل الفعاليات المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل الذي يجمع جراحي أعصاب وخبراء طبيين من مختلف أنحاء العالم، ما يفتح آفاق تعاون بحثي وتقني وتعزيز دور دبي في قطاع الرعاية الصحية المتقدم.
ويستضيف المركز أيضاً معرض أوتوميكانيكا دبي من 9 إلى 11 ديسمبر ويضم أكثر من 2,400 جهة عارضة من نحو 60 دولة، ويُتوقع أن يجذب أكثر من 50 ألف زائر من 160 دولة، ما يدعم قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في المنطقة ويسهم في تحفيز الاستثمارات والتبادل التجاري في هذا المجال.
وعلى صعيد التجزئة والسلع الاستهلاكية، تقام خلال الفترة من 1 إلى 29 ديسمبر مهرجان العلامات الكبرى بثلاث دورات، إضافة إلى معارض تشاينا هوم لايف، المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة و«معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية 2025» في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر ما يوفر منصة لتجار التجزئة والمشترين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف منتجات جديدة وتوسيع شبكة التوريد والتوزيع.
وينتهي الموسم التجاري بمعرض معرض المجوهرات والعروس العربية في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر ويجمع علامات فاخرة ومصممين عالميين لعروض جواهر وأزياء زفاف، ما يعزّز من مكانة دبي مركزاً للتجارة الفاخرة والجذب السياحي التجاري.
وتُبرز هذه الأجندة الشاملة قدرة مركز دبي التجاري العالمي على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري والاقتصادي في دبي، وتوفير فرص للتبادل التجاري، والترويج لقطاعات حيوية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

أخبار ذات صلة
«دبي للمعارض» يستضيف فعاليات كبرى في عام 2026
إطلاق إطار عمل فئات الأسهم المتعددة
مركز دبي التجاري العالمي
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©