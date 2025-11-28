«نماء» تناقش استراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات النسائية الإماراتية في القطاع الخاص

الشارقة (الاتحاد)

ناقشت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، خلال حلقة نقاشية نظمتها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بعنوان «ما بعد التوظيف: استراتيجيات للاحتفاظ بالكفاءات النسائية الإماراتية في القطاع الخاص بإمارة الشارقة»، استراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات النسائية الإماراتية في القطاع الخاص بإمارة الشارقة.

حضر الحلقة النقاشية كلٌّ من ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وعائشة جاسم المنصوري، مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومريم المرزوقي، عضو مجلس نافس للشباب، مدير الموارد البشرية والتوطين في شركة «أكوا باور - الإمارات»، وغادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى للهلال للمشاريع، وسمية علي الزرعوني، مدير إدارة شراكة أعمال الموارد البشرية، الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي. وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «ندرك أن القطاع الخاص بطبيعته يسعى إلى تحقيق الربحية والتميّز التنافسي، والمرأة قادرة على أن تكون عنصراً فاعلاً في تطوير هذا القطاع».