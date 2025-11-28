السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سعود بن صقر: رأس الخيمة وجهة عالمية مزدهرة للأعمال

سعود بن صقر خلال حضوره مراسم توقيع إحدى مذكرات التفاهم (وام)
29 نوفمبر 2025 01:32

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس وفداً رسمياً واقتصادياً من مدينة دونغقوان في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، برئاسة وي هاو، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في دونغقوان، وذلك في إطار مسار التعاون المتنامي بين الإمارة ومقاطعة غوانغدونغ منذ توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجانبين في نوفمبر 2024، التي رسخت شراكة شاملة في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتكنولوجيا.
ورحب سموه بالوفد الصيني، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، كما جرى خلال اللقاء استعراض فرص توسيع الشراكة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب الاستفادة من خبرات دونغقوان في مجالات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء. 
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن الإمارة ماضية في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية مزدهرة للأعمال، عبر توفير بيئة اقتصادية مرنة، وتبني مبادرات داعمة للابتكار، وتوسيع شراكاتها مع الاقتصادات العالمية، بما يحقق الرفاه للمجتمع، ويمنح الأجيال القادمة فرصاً أرحب للنمو والازدهار.
كما أكد سموه أن التعاون مع المدن الصينية الكبرى يرسخ مكانة رأس الخيمة كاقتصاد متنوع قائم على المعرفة والشراكات النوعية، مشيراً سموه إلى أن الشراكة مع دونغقوان تمثل خطوة مهمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى جمعت بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجمعية دونغقوان الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون السياحي والثقافي والتجاري، وتطوير برامج التبادل والفعاليات المشتركة.
أما المذكرة الثانية، فكانت بين هيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة واتحاد رواد الأعمال في دونغقوان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقَّع المذكرة الأولى فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وآن تشي، مدير مكتب الشؤون الخارجية في دونغقوان، رئيس جمعية دونغقوان الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية.
ووقَّع الثانية بول دواليبي، الرئيس التنفيذي لهيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة، وتشن مانكسين، نائب رئيس اتحاد رواد الأعمال في دونغقوان، رئيس شركة قوانغدونغ هانسن للأدوية الحيوية المحدودة.

