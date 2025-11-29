الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الاتحاد للطيران: عودة عمليات تشغيل طائرات «إيرباص A320» إلى الوضع الطبيعي

29 نوفمبر 2025 18:46


أبوظبي (الاتحاد)
عادت رحلات الاتحاد للطيران إلى جدولها التشغيلي المعتاد بعد الانتهاء بنجاح من تثبيت التحديث البرمجي المطلوب من شركة إيرباص على أسطول طائرات A320.
وأمدت الناقلة في بيان اليوم أنها وبفضل الجهود الاستثنائية لفرقها التشغيلية والفنية، تم تنفيذ التحديث بسرعة، وبأقل قدر من التأثير على العمليات، رغم انشغال الحركة في مطار زايد الدولي خلال فترة السفر المزدحمة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
ونوهت الشركة في البيان، إلى جهود فرق العمل في جميع محطات الشبكة ومهنيتهم العالية. وأكدت أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتها.

