الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"العربية للطيران" تدشّن رحلاتها اليومية بين الشارقة وكرابي

30 نوفمبر 2025 14:36

دشنت العربية للطيران أمس أولى رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة ومدينة كرابي التايلاندية لتوفر بذلك سفراً جوياً مباشراً بين دولة الإمارات والساحل التايلاندي.
وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية التي انطلقت من مطار الشارقة الدولي كلٌّ من معالي السيد فيبات راتشاكيتبركارن نائب رئيس وزراء تايلاند ووزير النقل إلى جانب كبار المسؤولين في العربية للطيران ومطار كرابي.
وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يمثل تدشين أولى رحلاتنا إلى مدينة كرابي محطة جديدة في خطط توسيع شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا وتتيح هذه الخدمة اليومية الجديدة لعملائنا خيارات سفر أكثر مرونة وراحة كما تعزز الروابط المتنامية في مجالي السياحة والتجارة بين دولة الإمارات وتايلاند ومع انضمام كرابي إلى بانكوك وبوكيت ضمن شبكة وجهاتنا من الشارقة سيتمكن المسافرون من الوصول إلى أشهر الوجهات التايلاندية بسهولة أكبر.

