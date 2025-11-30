«الطيران المدني» تؤكد الامتثال لتوجيهات صلاحية الطيران الطارئ ومواصلة التشغيل الآمن لطائرات إيرباص



أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع مشغلي طائرات إيرباص من طرازات A319 وA320 وA321 في الدولة امتثلوا بالكامل لتوجيه صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن سلطة بلد التصميم.

وبلغ عدد الطائرات المتأثرة بهذا التوجيه أكثر من 100 طائرة مسجلة في دولة الإمارات.

وفور استلام التعميم الفني من شركة إيرباص والتوجيه الطارئ المرتبط به، قامت الهيئة بإجراء مراجعة تفصيلية وإشراف رقابي شامل على جميع المشغلين المتأثرين داخل الدولة.

واستناداً إلى التقارير والسجلات المقدمة، أكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المطلوبة قد تم تنفيذها بالكامل وفقاً لمتطلبات التوجيه.

وبناءً على ذلك، أكدت الهيئة تحقق الامتثال الكامل لمتطلبات التوجيه، وأن جميع المشغلين المتأثرين تمكنوا من الاستمرار في تشغيل رحلاتهم بأمان.