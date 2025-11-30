الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الطيران المدني» تؤكد الامتثال لتوجيهات صلاحية الطيران الطارئ ومواصلة التشغيل الآمن لطائرات إيرباص

الطيران المدني
30 نوفمبر 2025 18:19


أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع مشغلي طائرات إيرباص من طرازات A319 وA320 وA321 في الدولة امتثلوا بالكامل لتوجيه صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن سلطة بلد التصميم.
وبلغ عدد الطائرات المتأثرة بهذا التوجيه أكثر من 100 طائرة مسجلة في دولة الإمارات.
وفور استلام التعميم الفني من شركة إيرباص والتوجيه الطارئ المرتبط به، قامت الهيئة بإجراء مراجعة تفصيلية وإشراف رقابي شامل على جميع المشغلين المتأثرين داخل الدولة.
واستناداً إلى التقارير والسجلات المقدمة، أكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المطلوبة قد تم تنفيذها بالكامل وفقاً لمتطلبات التوجيه.
وبناءً على ذلك، أكدت الهيئة تحقق الامتثال الكامل لمتطلبات التوجيه، وأن جميع المشغلين المتأثرين تمكنوا من الاستمرار في تشغيل رحلاتهم بأمان.

 

أخبار ذات صلة
تعاون بين «الطيران المدني» و«الإمارات دبي الوطني» لتوفير حلول الدفع الرقمي
الإمارات وجنوب أفريقيا توقعان بروتوكولاً لتحديث اتفاقية النقل الجوي
الهيئة العامة للطيران المدني
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©