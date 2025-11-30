الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

12 ألف زائر متوقع لمؤتمر «بيتكوين مينا» بأبوظبي ديسمبر المقبل

12 ألف زائر متوقع لمؤتمر «بيتكوين مينا» بأبوظبي
30 نوفمبر 2025 18:28


أبوظبي (الاتحاد)
أكمل مؤتمر بيتكوين مينا استعداداته لاستقبال نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الأصول الرقمية والمشفرة في فعاليتها ضمن ديسمبر القادم، في حدث يُعد من أكبر التجمعات المتخصصة في المنطقة، إذ من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 12 ألف زائر، ليشكل محطة رئيسية لمناقشة مستقبل البيتكوين، والعملات المشفرة والبلوك شين ورأس المال المؤسسي، والابتكار في الطاقة، إضافة للريادة التنظيمية في دولة الإمارات والمنطقة.
ويُنظم المؤتمر بالتعاون مع مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وشركة BTC، في مركز أدنيك أبوظبي يومي 8 و9 ديسمبر القادم، ويستضيف نخبة من المتحدثين والخبراء لتبادل الرؤى حول دور الإمارات المتنامي مركزاً عالمياً لتطوير البيتكوين، وتعدينه، واعتماده، إلى جانب الابتكارات السيادية المرتبطة به.
ويتضمن مؤتمر بيتكوين مينا برنامجاً غنياً بالجلسات والفعاليات التي تعكس عمق الخبرات الإقليمية، بدءًا من رواد التنظيم وصولًا إلى شركات التعدين الكبرى وخبراء الاستراتيجيات المؤسسية.
ويُسلّط الحدث الضوء على التحول السريع للمنطقة إلى مركز للبنية التحتية المتقدمة للطاقة، وعمليات تعدين البيتكوين، وبيئة سياسية ناضجة للأصول الرقمية.
وقال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 والفعاليات: نشهد اهتماماً متزايداً من القادة والمؤسسات في المنطقة مع تبلور فعاليات وبرنامج مؤتمر «بيتكوين مينا»، إذ يأتي هذا الحدث ليجمع هذه النقاشات في إطار هادف واستشرافي، في وقت تتسارع فيه استكشافات المؤسسات لدور البيتكوين والبنية التحتية من الجيل التالي في استراتيجياتها المستقبلية.

 

