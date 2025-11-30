نشاط بالسياحة الداخلية خلال الأسبوع الحالي

رشا طبيلة (أبوظبي)



ترفع إجازة عيد الاتحاد، التي تصل إلى 4 أيام، إشغال فنادق بالإمارات لتتجاوز %90، مما يسهم في تحقيق نشاط سياحي داخلي في مختلف المواقع السياحية والثقافية، ومواقع الفعاليات، بحسب مديري فنادق في الدولة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الأجواء الاحتفالية والفعاليات خلال إجازة عيد الاتحاد تشهد إقبالاً كبيراً من السياح المحليين بشكل رئيسي، في وقت يتم فيه إطلاق عروض وفعاليات متنوعة في الفنادق احتفالاً بهذه المناسبة.

وتوقع كريم غربي، المدير العام لفندق «ذا سانت ريجيس أبوظبي»، نسبة إشغال مرتفعة للغاية خلال عطلة عيد الاتحاد، حيث يستفيد الضيوف من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للاحتفال بالمناسبة وقضاء أوقات مميزة مع العائلات.

وأشار إلى أن الفندق يعد وجهة مثالية للاسترخاء؛ بفضل مرافقه المتميزة وشاطئه الخاص، إضافة إلى الأجواء الاحتفالية القريبة والطقس الملائم خلال هذه الفترة.

وتوقع استقبال مجموعة متنوعة من الضيوف، من المقيمين في الإمارات والزوار المحليين إلى العائلات المهتمة بالأنشطة الثقافية التي تصادف افتتاح متحف التاريخ الطبيعي، ومتحف زايد الوطني، مما يعكس التنوع الكبير للزوار خلال هذه الفترة.

وأشار غربي إلى إعداد سلسلة من الفعاليات المميزة في الفندق لتكريم التراث الإماراتي، تشمل عروضاً تراثية لضمان تجربة مميزة ومتكاملة تعكس روح الاحتفال باليوم الوطني.

وقال سايد طيون، مدير عام فندق إنتركونتيننتال وإنتركونتيننتال ريزيدانس أبوظبي: «نشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال إجازة عيد الاتحاد من السوق المحلي بشكل رئيسي، إضافة إلى طلب من الأسواق السياحية الخارجية بفعل الموسم السياحي الحالي الذي يعد ذروة المواسم السياحية في الدولة». وتوقع طيون أن يتم تحقيق إشغال كامل خلال الإجازة.

وفي السياق نفسه، أشار راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر، إلى أن الفندق قارب على تحقيق إشغال كامل خلال إجازة عيد الاتحاد مع انطلاق العديد من الفعاليات بدءاً من هذه الإجازة حتى فعاليات سباق الفورمولا - 1. وبين أن الطلب يأتي من السوقين المحلي والدولي.

وقال إليف يازوغلو، المدير العام لفندق «دبل تري من هيلتون دبي شاطئ جميرا»: «إن الفندق يشهد خلال إجازة عيد الاتحاد معدلات طلب مرتفعة على الإقامة وتجارب الطعام من العائلات الإماراتية والمقيمين وزوار دول مجلس التعاون والضيوف من مختلف دول الشرق الأوسط».

وأضاف: «تجاوزت نسبة الإشغال في الفندق نسبة 90% حيث يرجع هذا الإقبال إلى تفضيل الضيوف للإجازات القصيرة والأنشطة الخارجية خلال هذا الوقت من العام».

ولفت إلى إطلاق فعاليات وتجارب وعروض متعددة بهذه المناسبة.



تزايد الطلب

قال تشارلز كلارك، المدير العام لفندق «هايد دبي»: إن الفندق يستعد لاستقبال زواره خلال عطلة عيد الاتحاد، مع توقعات تشير إلى نسب إشغال مرتفعة؛ بفضل تزايد الطلب على تجارب الإقامة، مع إطلاق باقات وتجارب متعددة للضيوف، إضافة إلى إطلالات مميزة على برج خليفة تمنح الضيوف فرصة للاستمتاع بأجواء عيد الاتحاد من قلب المدينة. وأضاف: يستقطب الفندق عادة العائلات المحلية والمقيمين وزوار دول مجلس التعاون بفضل موقعه الحيوي في الخليج التجاري وتصميمه الذي يمزج بين الفن والراحة، مما يضمن لهم تجربة إقامة تعكس روح المناسبة وأجواءها الاحتفالية.