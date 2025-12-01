الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أسابيع

الذهب
1 ديسمبر 2025 08:27

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4221.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمئة إلى 4261.60 دولار للأوقية.
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.59 دولار للأوقية.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).
واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1669.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1483.51 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يلمع مع رهانات خفض الفائدة الأميركية
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©