الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 6 أسابيع

انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضاً تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4222.93 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4256.30 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحداً بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1652.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.22 بالمئة إلى 1427.22 دولار.