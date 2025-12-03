الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

305 مليارات درهم تجارة أبوظبي غير النفطية  بنمو 37%

حاويات بضائع في ميناء خليفة (أرشيفية)
3 ديسمبر 2025 05:22

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إلى 305.5 مليار درهم، مقارنة بـ 223 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 37%، وفقاً لأحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي.
وأظهرت البيانات الأولية لحركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في شهر سبتمبر إلى 39.93 مليار درهم، مقارنة بـ 35.1 مليار درهم في شهر أغسطس الماضي.
 وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 22.4 مليار درهم، منها 17.57 مليار درهم صادرات، و4.88 مليار درهم معاد تصديرها، في حين بلغ إجمالي الواردات 17.47 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الميزان التجاري نحو 4.98 مليار درهم.
وتصدر اللؤلؤ والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة قائمة الصادرات في شهر سبتمبر 2025 بقيمة 10.63 مليار درهم، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بقيمة 2.8 مليار درهم، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 2.0 مليار درهم.
وتصدرت معدات النقل قائمة المعاد تصديرها بقيمة 1.28 مليار درهم، تلتها أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور بقيمة 1.15 مليار درهم.
وجاءت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في صدارة قائمة الواردات بقيمة 4.2 مليارات درهم، المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 3.3 مليار درهم، ثم معدات النقل بقيمة 2.3 مليار درهم.
تصدرت الهند قائمة الصادرات غير النفطية في شهر سبتمبر 2025 بقيمة 5.5 مليار درهم،فيما تصدرت أميركا قائمة الواردات غير النفطية بقيمة 2.9 مليار درهم.

