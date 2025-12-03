الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

4.4 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 9 أشهر

3 ديسمبر 2025 05:23

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2025، إلى 4.4 مليون نزيل، مقارنة مع 4.1 مليون نزيل للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبــــته 8.3 %، وفقاً لأحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي.

وأظهرت بيانات المركز لشهر سبتمبر 2025، نمواً في الإيرادات الفندقية بالإمارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر بنسبة 20.8%، لتصل إلى 5.8 مليار درهم، مقارنة بـ 4.8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، استقبلت فنادق أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي 445 ألف نزيلاً، أمضوا 1.24 مليون ليلة فندقية، فيما بلغ متوسط الإقامة نحو 2.8 ليلة.
وأظهرت مؤشرات أداء القطاع الفندقي في أبوظبي، تحسناً لافتاً للمؤشرات الرئيسية كافة، إذ بلغ معدل الإشغال الفندقي خلال شهر سبتمبر 80%، فيما بلغ إيراد الغرف الفندقية 406 دراهم، بينما بلغ معدل إيراد الغرف الفندقية المتاحة 324 درهماً للغرفة.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي بنهاية سبتمبر 173 منشأة بطاقة 34,722 شقة وغرفة فندقية، شملت 45 منشأة للشقق الفندقية بطاقة 6,108 شقق، و128 فندقاً بطاقة 28,614 غرفة.
وبلغت إيرادات فنادق أبوظبي في شهر سبتمبر 533 مليون درهم، توزعت على إيرادات الغرف بقيمة 320 مليون درهم، وإيرادات الطعام والشراب بقيمة 172 مليون درهم، وإيرادات أخرى بقيمة 41 مليون درهم. 
ووفقاً لتوزيع نزلاء فنادق أبوظبي خلال شهر سبتمبر 2025، جاء النزلاء من قارة آسيا «ما عدا الدول العربية» في المرتبة الأولى من حيث المنطقة بعدد 148 ألف نزيل، تلاهم النزلاء من دول أوروبا بنحو 90 ألفاً، ثم النزلاء من دولة الإمارات بنحو 74 ألفاً، ومن الدول العربية الأخرى بنحو 55 ألف نزيل، ثم النزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 36 ألفاً، ومن دول أميركا الشمالية والجنوبية بنحو 24 ألف نزيل.

نمو الزيارات

يعود ارتفاع الإشغال الفندقي بالإمارة، إلى نمو عدد الزيارات، وتحسن أداء الفنادق، وارتفاع أعداد الضيوف الدوليين، وانطلاق موسم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات خلال شهر سبتمبر، الذي شهد عدداً من الأحداث الرئيسية، أبرزها استضافة مركز «أدنيك» أبوظبي، النسخة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX» خلال الفترة من 30 أغسطس ولغاية 7 سبتمبر 2025، والمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «IREIS» في 12 حتى 14 من سبتمبر، ومؤتمر الاجتماع العالمي «ICS25»، في الفترة بين 18 إلى 20 من سبتمبر المقبل، ومعرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، في الفترة بين 23 إلى 24 من سبتمبر، ومعرض ومؤتمر «اي ام كونكلاف وأدمات» الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر، ومعرض «طيب الحزم» في 25 سبتمبر، والمعرض العلمي العالمي «ESI» الذي تم تنظيمه خلال الفترة بين 29 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر، وكذلك المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، الذي انطلق في 30 سبتمبر واستمر حتى 2 من أكتوبر.

