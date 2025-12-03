الذهب يستقر وسط ترقب بيانات أميركية مهمة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4239.50 دولار للأوقية.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 89 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مهمة، من بينها تقرير عن الوظائف لشهر نوفمبر سيصدر اليوم الأربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المقرر نشره يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عمن سيختاره لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في أوائل 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 58.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1631.10 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1458.83 دولار.