مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تواصل مسيرة الصعود بدعم من تداولات نشطة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تواصلت عمليات شراء الأسهم القيادية في أسواق الأسهم المحلية لتواصل مؤشرات الأسواق مسيرة الصعود في أول يوم تداول من الأسبوع الحالي، حيث أغلقت المؤشرات في المنطقة الخضراء مرتفعة بنسبة 1.27% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ونسبة 1.19% لمؤشر سوق دبي المالي.

وتزامن ذلك مع تداولات نشطة لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.07 مليار درهم بعد تداول 641.86 مليون سهم خلال 41786 صفقة.



سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 124.15 نقطة وبنسبة 1.27% عند مستوى 9871.32 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.434 مليار درهم، شملت ما يزيد على 410.43 مليون سهم عبر 25744 صفقات.

وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 283.5 مليون درهم، وتلاه سهم «البنك العربي المتحد» بقيمة 136 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 124.43 مليون درهم.

وجاء سهم «البنك العربي المتحد» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 104.66 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 85.82 مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 23.43 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف أبوظبي التجاري» بنسبة 4.53% إلى 14.74 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 2.45% إلى 3.34 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.55% إلى 3.91 درهم، وأيضاً «أدنوك للحفر» بنسبة 3.25% إلى 5.4 درهم و«البنك العربي المتحد» بنسبة 10.16% ليغلق عند 1.3 درهم، و«تو بوينت زيرو» بنسبة 1.95% إلى 2.61 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 69.75 نقطة وبنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 5906.64 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 645.8 مليون درهم، بعد التعامل على 231.43 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16042 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 1.88% إلى 13.55 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.34% إلى 14.75 درهم، «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.48% إلى 25.25 درهم، «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.63% إلى 9.32 درهم، وأيضاً «الفردوس القابضة» بنسبة 4.25% إلى 0.392 درهم، «العربية للطيران» بنسبة 4.18% إلى 4.48 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 3.77% إلى 1.65 درهم.

وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «طلبات» بنسبة 0.64% إلى 0.92 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89% إلى 5.01 درهم، و«تاكسي دبي» بنسبة 3% إلى 2.52 درهم، فيما انخفض سهم «اكتتاب» بنسبة 2.45% إلى 0.517 درهم.