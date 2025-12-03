الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تفوز بجائزتين لتميزها في إدارة الموارد البشرية

«جمارك أبوظبي» تفوز بجائزتين لتميزها في إدارة الموارد البشرية
3 ديسمبر 2025 16:32


أبوظبي (الاتحاد)
تُوجت جمارك أبوظبي بجائزتين ضمن جوائز (SHRM MENA STAR) لعام 2025، وذلك لتميّزها في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على الجائزة الماسية عن فئة التميز في تقنيات الموارد البشرية، والجائزة الذهبية عن فئة التميز في التعلم والتطوير.
وجاء فوز جمارك أبوظبي بجوائز جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) إحدى أكبر المنظمات العالمية المختصة بمهنة إدارة الموارد البشرية، تقديراً لجهودها الريادية في تبنِّي حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الموارد البشرية وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري، بهدف تبسيط العمليات وتحسين تجربة الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية تدعم ثقافة الإبداع والتميز، بالإضافة إلى تميزها في تنمية كفاءات الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم، باعتماد برامج تدريب تخصصية ترتكز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وفق أحدث الأساليب المتّبعة عالمياً.
وقال الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك أبوظبي: إن هذا الإنجاز يعكس التزام جمارك أبوظبي ونجاحها في مواءمة ممارساتها في مجالات الموارد البشرية مع التغييرات والاحتياجات والمتطلبات المستقبلية التي تتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية، وذلك من خلال الاستثمار المتواصل بالكوادر البشرية وتقديم الخدمات المبتكرة وتحديث البنية التحتية التقنية وفق أفضل الممارسات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ بيئة مؤسسية متمكنة قادرة على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة للوصول إلى العالمية ودعم التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
 

أخبار ذات صلة
«جمارك أبوظبي» و«المركزي للضرائب بالهند» يوقعان وثيقة تعاون
جمارك أبوظبي تنظم ملتقى «معاً نرتقي»
جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©