«جمارك أبوظبي» تفوز بجائزتين لتميزها في إدارة الموارد البشرية



أبوظبي (الاتحاد)

تُوجت جمارك أبوظبي بجائزتين ضمن جوائز (SHRM MENA STAR) لعام 2025، وذلك لتميّزها في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على الجائزة الماسية عن فئة التميز في تقنيات الموارد البشرية، والجائزة الذهبية عن فئة التميز في التعلم والتطوير.

وجاء فوز جمارك أبوظبي بجوائز جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) إحدى أكبر المنظمات العالمية المختصة بمهنة إدارة الموارد البشرية، تقديراً لجهودها الريادية في تبنِّي حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الموارد البشرية وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري، بهدف تبسيط العمليات وتحسين تجربة الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية تدعم ثقافة الإبداع والتميز، بالإضافة إلى تميزها في تنمية كفاءات الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم، باعتماد برامج تدريب تخصصية ترتكز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وفق أحدث الأساليب المتّبعة عالمياً.

وقال الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك أبوظبي: إن هذا الإنجاز يعكس التزام جمارك أبوظبي ونجاحها في مواءمة ممارساتها في مجالات الموارد البشرية مع التغييرات والاحتياجات والمتطلبات المستقبلية التي تتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية، وذلك من خلال الاستثمار المتواصل بالكوادر البشرية وتقديم الخدمات المبتكرة وتحديث البنية التحتية التقنية وفق أفضل الممارسات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ بيئة مؤسسية متمكنة قادرة على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة للوصول إلى العالمية ودعم التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

