تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«دبي المالي العالمي» لتمكين الشركات العائلية



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تمكين الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من الحفاظ على إرثهم وثرواتهم وتنميتها للأجيال القادمة ضمن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وبموجب شروط الاتفاقية الاستراتيجية، سيتعاون قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، على تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد ذوي الثروات الضخمة وشركاتهم العائلية، من خلال توفير أطر عمل خاصة، ونماذج حوكمة قوية، وهيكلة ضريبية، والتخطيط لتعاقب الإدارة بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل والحفاظ على الإرث واستمراريته عبر الأجيال المتعاقبة.

ويضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 1250 كياناً عائلياً، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد. وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، أصولاً تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تختار الشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم دبي ومركز دبي المالي العالمي كمنصة موثوقة للنمو والابتكار والتخطيط للمستقبل، وباعتباره مركزاً عالمياً للأعمال العائلية، توفّر دبي بيئة متقدمة، فيما يقدّم المركز هياكل عالمية المستوى وخدمات استشارية تمكّن العائلات من حماية الثروات وبناء إرث مستدام، ويعكس تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزام المركز بتمكين استراتيجيات إدارة الثروات العائلية المستدامة من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطبيق أطر متقدمة لخطط الخلافة.

وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يمثل إبرام هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في التزامنا تجاه عملائنا من الخدمات المصرفية الخاصة، ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي، نوفّر منصة شاملة للشركات العائلية تتيح خبرات في الحوكمة، والتخطيط لتعاقب الإدارة والحفاظ على الثروات.