اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون بمجالات الطاقة النظيفة مع البحرين

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون بمجالات الطاقة النظيفة مع البحرين
3 ديسمبر 2025 16:33

 

 

دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، طلال يوسف فخرو، القنصل العام الجديد لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية، لقاء تعارفي بمناسبة تسلم القنصل العام مهام منصبه الجديد.
ورحّب معالي الطاير بزيارة فخرو، متمنياً له النجاح في مهمته الدبلوماسية المقبلة ومؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص الهيئة على تعزيز قنوات التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والشبكات الذكية والابتكار وبرامج الاستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وأكد معالي الطاير حرص الهيئة على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات.
من جانبه، أشاد طلال يوسف فخرو بجهود الهيئة وإنجازاتها العالمية في مجالات الطاقة والمياه والابتكار والاستدامة، معرباً عن اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون والشراكة مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 

كهرباء دبي
