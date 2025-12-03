«مبادلة» و«جلينوود» تعلنان عن إتمام صفقة استثمار مشتركة في NanoH2O الكورية



سيؤول (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «جلينوود للأسهم الخاصة» (Glenwood Private Equity)، الاستثمارية ومقرها جمهورية كوريا، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات الاستثمارية، عن إتمام صفقة استثمار مشتركة في شركة NanoH2O الكورية، بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات التنظيمية اللازمة.

وتأسست NanoH2O، المعروفة سابقاً باسم LG Water Solutions، كجزء من LG Chem عام 2014 وأصبحت شركة مستقلة في عام 2025، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الكورية سيؤول، وهي شركة رائدة عالمياً في تزويد حلول التناضح العكسي لتحلية المياه ومعالجة المياه قليلة الملوحة، التي تعتبر الطريقة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لعمليات تحلية المياه بكميات كبيرة مقارنة بالعمليات الحرارية.

وتوفر الشركة خدماتها لمجموعة من المؤسسات والجهات البلدية والصناعية حول العالم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النظيفة، كما أن أكثر من 95% من الإيرادات التي تحققها تأتي من خارج كوريا.

وأعرب محمد البدر، رئيس وحدة آسيا في قطاع الاستثمارات الخاصة بشركة مبادلة، عن الثقة بالقدرات التقنية الرائدة لشركة NanoH2O وإمكانات النمو التي تحظى بها على المدى البعيد، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار يتماشى مع نهج مبادلة القائم على التعاون مع الشركات التي تُطوّر حلولاً عملية للتحديات العالمية، كما يعزز الالتزام بالاستثمار في جمهورية كوريا والأسواق الآسيوية بشكل عام، متطلعاً إلى التعاون مع شركة جلينوود لدعم نموNanoH2O على المستوى الدولي وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في هذا المجال.

من جهته قال عبدالله محمد شديد، رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة لدى مبادلة، إن مسألة أمن المياه وخفض الانبعاثات الكربونية تعد من أهم الأولويات العالمية، وتعتبر تقنية التناضح العكسي من الحلول المناسبة لتزويد المياه بكميات كبيرة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وأضاف أن شركة NanoH2O تتميز بتقنياتها المتقدمة وانتشارها الواسع عالمياً، إضافة إلى تطبيقها لنموذج أعمال يحفّز التطوير والابتكار، موضحاً أن هذا الاستثمار يساعد الشركة على الاستفادة من حجم الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية الأخرى، معرباً عن التطلع إلى المساهمة في توسيع أعمالها وتعزيز قدراتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

من ناحيته، قال سانغهو لي، الرئيس التنفيذي لشركة «جلينوود للأسهم الخاصة»، إن استثمار شركته في NanoH2O يمثل تأكيداً على استراتيجيتها في الدخول بشراكات مع شركات رائدة وقادرة على تحقيق النمو على المدى الطويل، مؤكداً الالتزام بدعم NanoH2O في تطوير حلول مستدامة للتحديات المائية العالمية وتسريع نمو الشركة وتعزيز أثرها العالمي بالتعاون مع مبادلة والشركاء الآخرين.