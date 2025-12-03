المنطقة الحرة بمدينة مصدر تفتتح أول مكتب تمثيلي لها بالصين

بكين (الاتحاد)

افتتحت المنطقة الحرة في مدينة مصدر أول مكتب تمثيلي لها في الصين، في خطوة تعكس الدور المتنامي لأبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

وجرى افتتاح المكتب التمثيلي الجديد للمنطقة الحرة في مدينة مصدر داخل مجمع سوتشو الصناعي، وذلك خلال جولة ترويجية استمرت أسبوعاً في عدد من المدن الصينية، بالتعاون مع شركة A&A Associates وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار.

وجمعت الجولة شركات عدّة من قائمتي فورتشن 500 وغلوبال 500، ومسؤولين حكوميين، ومستثمرين، وروّاد أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والتنقل المستدام.

وجاء الافتتاح بالتزامن مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية وجهود الاستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ودعم مستهدفات «اقتصاد الصقر».

وتُعدّ المنطقة الحرة في مدينة مصدر مركزاً رائداً للأعمال في أبوظبي، إذ تحتضن أكثر من 2000 شركة تمثل ما يزيد على 90 دولة، وتوفّر منظومة متكاملة للابتكار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة والعلوم الحياتية والتنقل الذكي والتقنيات الزراعية وتكنولوجيا الفضاء.

ويأتي التوسع نحو الصين انسجاماً مع مهمة مدينة مصدر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع نقل التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أحد أبرز مراكز الابتكار في العالم.

ووقّعت المنطقة الحرة خلال الجولة عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية، شملت اتفاقية تعاون مع مجمع سوتشو الصناعي لتعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بما يؤسّس لتعاون مؤسسي مباشر بين منطقتين حرتين رائدتين ويفتح مسارات جديدة لتبادل المعرفة وتسهيل الأعمال.

كما شملت توقيع اتفاقية مع شركة سوتشو ينغدي للاستشارات لتولّي إدارة المكتب التمثيلي الجديد لمدينة مصدر في المجمع الصناعي، وتسهيل تأسيس الشركات الصينية لأعمالها في أبوظبي، وتمكينها من الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة مصدر ومنظومتها المتقدمة في مجال الاستدامة.

وشملت الجولة توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بكين تشونجوانتسون لتطوير مدينة العلوم بهدف تصميم عروض أعمال مخصّصة للشركات الصينية الناشئة، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز التواصل والابتكار المشترك، بما يربط بين منظومات الابتكار في أبوظبي وبكين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النظيفة وابتكار المدن الذكية.

ويدعم هذا التعاون مستهدفات «اقتصاد الصقر» عبر جذب الصناعات عالية التأثير وتمكين نقل التكنولوجيا.

وتُعزّز هذه الاتفاقيات مكانة المنطقة الحرة في مدينة مصدر كبوابة رئيسية للابتكارات الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تتيح للشركات الإماراتية الوصول إلى مراكز التكنولوجيا والصناعة المتقدمة في الصين، وتسهم في دعم الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي المستدام وتحقيق أثر بيئي إيجابي.

وقال الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة وقطاع التنمية المستدامة في مدينة مصدر، إن توسع مدينة مصدر في الصين، يُمثل فصلاً جديداً في مهمتنا الرامية إلى ربط منظومات الابتكار العالمية وتوطيد جسور التواصل بين أبوظبي ومراكز التكنولوجيا الرائدة عالمياً.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع المؤسسات الصينية الرائدة، نمهد الطريق لتبادل التكنولوجيا والاستثمار والنمو المستدام بما يحقق فوائد ملموسة للبلدين، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تُمثل خطوةً ملموسةً نحو تحقيق رؤية «اقتصاد الصقر».