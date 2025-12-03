الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«طيران الإمارات» تفعّل اتفاقية الإنترلاين مع «طيران الباهاما»

«طيران الإمارات» تفعّل اتفاقية الإنترلاين مع «طيران الباهاما»

3 ديسمبر 2025 17:45
3 ديسمبر 2025 17:45

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت طيران الإمارات، عن تفعيل اتفاقية شراكة الإنترلاين مع طيران الباهاما لتوفير خيارات سفر سلسة للعملاء المتجهين إلى جزر الباهاما.
وتتيح الشراكة بين الناقلتين لطيران الإمارات توسيع نطاق خدماتها في منطقة الكاريبي، حيث سيتمكن عملاؤها من السفر عبر طيران الباهاما، الناقلة الوطنية لجزر الباهاما، من خلال مطارين في ولاية فلوريدا إلى وجهتين داخل جزر الباهاما، هما ناسو في جزيرة بارادايس، وفريبورت في جزيرة جراند باهاما.
وجرى تفعيل اتفاقية الإنترلاين عقب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الناقلتين في شهر يونيو الماضي، ويمكن الآن لمسافري طيران الإمارات حجز رحلتهم بالكامل من أي نقطة ضمن شبكة الناقلة إلى أورلاندو أو ميامي، ثم متابعة السفر إلى ناسو أو فريبورت، وكل ذلك عبر تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة لكلا الناقلتين.
ويُعد مطارا ميامي وأورلاندو في ولاية فلوريدا من بين اثنتي عشرة وجهة تخدمها طيران الإمارات حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت طيران الإمارات قد وقّعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما بهدف التعاون في الترويج السياحي لهذه الوجهة في منطقة الكاريبي.

 

