عبدالعزيز بن حميد ينال جائزة «أفضل قائد» في المجال العقاري



عجمان (وام)

تسلّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، جائزة «أفضل قائد في المجال العقاري» من مؤسسة «إنترناشونال فايننس»؛ تقديراً لدوره القيادي وجهوده في دفع القطاع العقاري في الإمارة نحو مستويات جديدة من النمو والتنافسية، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي أثمرت كذلك فوز الدائرة بجائزة «الجهة الأسرع نمواً في التنظيم العقاري».

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن ما حققته عجمان من نهضة اقتصادية شاملة هو ثمرة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أرست دعائم اقتصاد مستدام، ووفّرت بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين.

وقال إن الأداء الإيجابي للقطاع العقاري يعكس سمعة سوق عجمان العقاري الذي يعد أحد أكثر الأسواق تنافسية لما يوفره من فرص واعدة، وتجربة استثمارية جاذبة ومتكاملة.

وثمّن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ما تحقق خلال عام 2025 من تطور ملحوظ في الخدمات العقارية، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيداً بجهود فريق العمل في الدائرة، الذي أسهم بتفانيه وتميّزه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتجسيد رؤية الدائرة نحو الريادة العقارية.