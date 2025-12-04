الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"نيكي"يرتفع مدعوماً برهانات على شركات تصنيع الروبوتات

"نيكي"يرتفع مدعوماً برهانات على شركات تصنيع الروبوتات
4 ديسمبر 2025 07:47

وسع المؤشر نيكي الياباني مكاسبه اليوم الخميس، بدعم من تجدد الرهانات على شركات تصنيع الروبوتات.
وزاد المؤشر نيكي 1.2 بالمئة إلى 50448.83 بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام وحتى الآن إلى حوالي 26.5 بالمئة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2 بالمئة إلى 3374.23 نقطة.

وقفز سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات ثمانية بالمئة ليقود مكاسب المؤشر نيكي. وزاد السهم بأكثر من 13 بالمئة هذا الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن شراكة مع عملاق الرقائق الأمريكية إنفيديا لتطوير روبوتات صناعية.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "تحول تركيز السوق إلى الأسهم المتعلقة بالروبوتات من الأسهم المتعلقة بالرقائق. وهذا يعني أن المستثمرين يواصلون البحث عن مجالات جديدة".
وقفز سهم شركة ياسكاوا إلكتريك المنافسة لفانوك تسعة في المئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.
وانخفض سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.23 بالمئة.
وتعافت أسهم القطاع المصرفي من انخفاضات الجلسة السابقة، مع ارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.95 بالمئة و0.91 بالمئة على التوالي.
ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 75 بالمئة منها وانخفض 21 بالمئة فيما استقر ثلاثة بالمئة.

الروبوتات والذكاء الاصطناعي يدفعان بعجلة نمو الاقتصاد الصيني
«هيلث بوينت» تطلق تقنية الروبوت المساعد «فلِيس»
المصدر: وكالات
مؤشر نيكي الياباني
الروبوتات
