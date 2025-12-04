الذهب يتراجع وسط ترقب لقرارات الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4196.96 دولار للأوقية بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4225.90 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 58.98 دولار أمس الأربعاء.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1441.75 دولار.