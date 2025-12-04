الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

بمشاركة بيل غيتس.. الإعلان عن تعهُد بارز لمكافحة شلل الأطفال خلال أسبوع أبوظبي المالي

بمشاركة بيل غيتس.. الإعلان عن تعهُد بارز لمكافحة شلل الأطفال خلال أسبوع أبوظبي المالي

4 ديسمبر 2025 11:55
4 ديسمبر 2025 11:55

أعلن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يستضيفه أبوظبي العالمي «ADGM» بالتعاون مع القابضة «ADQ» بصفتها شريكاً رئيسياً للحدث، عن استضافة بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، كمتحدث رئيسي في جلسة محورية تنظمها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، وتتضمن الإعلان عن مبادرة إنسانية فائقة الأهمية بحسب بيان صحفي صادر عن أبوظبي العالمي.

 

ويشارك بيل غيتس في جلسة بعنوان «الاستثمار في الإنسانية.. تسخير رأس المال الخاص لدفع التقدم العالمي»، والتي تقام في اليوم الأول من الحدث، وتسلّط الضوء على دور التمويل المبتكر والشراكات في مواجهة التحديات العالمية الملحة، كما تتضمن الجلسة كلمة رئيسية تلقيها سعادة الدكتورة شما خليفة المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، إلى جانب مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى.

 

وستُختتم الجلسة بفعالية تتضمن تعهُداً بارزاً بمشاركة كوكبة من القادة العالميين والجهات المانحة للإعلان عن التزام بتمويل جديد دعماً للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال «GPEI»، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى القضاء على المرض حول العالم.

وتشكّل هذه الفعالية الخاصة أحدث إضافة إلى أسبوع أبوظبي المالي، الذي يجمع نخبة المؤسسات المالية العالمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين، وقادة الأسواق والمبتكرين في «عاصمة رأس المال» خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025.

 

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث المالي هذا العام رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارة، ورؤساء ومؤسسي شركات، يمثلون معاً مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 60 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المصدر: وام
بيل غيتس
أسبوع أبوظبي المالي
