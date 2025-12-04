الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الاتحاد للطيران تستعد لموسم سفر قياسي في ديسمبر

الاتحاد للطيران تستعد لموسم سفر قياسي في ديسمبر
4 ديسمبر 2025 12:47

أكدت الاتحاد للطيران استعدادها لإحدى أكثر فترات السفر الشتوية ازدحاماً على الإطلاق، مع توقع استقبال أكثر من مليوني مسافر عبر أبوظبي خلال شهر ديسمبر الجاري، بالتزامن مع العطلات المدرسية واحتفالات الموسم الشتوي.

 

وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم، بأن العاصمة أبوظبي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار بفضل تنوّع عروضها الثقافية والترفيهية، ما يعكس جاذبيتها المتنامية وجهة عالمية، إلى جانب التوسع المتسارع لشبكة الاتحاد للطيران خلال عام 2025.

 

وتشجع الاتحاد ضيوفها على الاستفادة من خدماتها الرقمية وخيارات التسجيل المبكر ومرافق التسجيل في مدينة أبوظبي، مما يسهم في تقليل وقت الانتظار وجعل السفر أكثر سهولة للعائلات والمسافرين لقضاء العطلات أو الترانزيت.

 

وقدمت الاتحاد للطيران بعض النصائح للمسافرين خلال شهر ديسمبر، منها: الوصول المبكر إلى المطار، واستخدام تطبيق الاتحاد لتجربة أكثر سلاسة، والاستفادة من مرافق تخليص إجراءات السفر في مدينة أبوظبي، وخدمة تسليم الأمتعة المبكر أو خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل.

 

 

المصدر: وام
أبوظبي
الاتحاد للطيران
