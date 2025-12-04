الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تواصل الصعود بدعم من ارتفاعات البنوك والطاقة

4 ديسمبر 2025 17:04

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
عززت الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل في احتساب المؤشرات، من أداء أسواق الأسهم المحلية لتواصل مؤشرات الأسواق الصعود، حيث أغلقت في المنطقة الخضراء مرتفعة بنسبة 0.43% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ونسبة 0.36% لمؤشر سوق دبي المالي. وتزامن ذلك مع تداولات نشطة لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.02 مليار درهم بعد تداول 561 مليون سهم خلال 38871 صفقة.

سوق أبوظبي
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 42.47 نقطة وبنسبة 0.43% عند مستوى 9913.79 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.355 مليار درهم، شملت ما يزيد على 354.15 مليون سهم عبر 25301 صفقة.
وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 202.82 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 139.95 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 107.36 مليون درهم.
وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 41.46 مليون سهم، وتلاه سهم «الخليج للصناعات الدوائية» بتداول 27.69 مليون سهم، ثم «بروج» بنحو 25.77 مليون سهم.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.67% إلى 14.84 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.95% إلى 3.36 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 0.87% إلى 5.87 درهم، وأيضاً «بريسايت» بنسبة 3.22% إلى 3.2 درهم و«الدار» بنسبة 4.33% ليغلق عند 8.66 درهم، و«الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 13.22% إلى 1.37 درهم.

 

 

سوق دبي المالي
وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 21.38 نقطة وبنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5928.02 نقطة.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 666 مليون درهم، بعد التعامل على 207.68 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13570صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 0.73% إلى 13.65 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.01% إلى 14.9 درهم، «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.56% إلى 26.15 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 6.32% إلى 1.68 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 3.96% إلى 1.05 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.1% إلى 9.31 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 6.12% إلى 0.368 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 1.56% إلى 4.41 درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 0.72% إلى 1.37 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 9.98% إلى 4.51 درهم، و«الاثمار القابضة» بنسبة 6.97% إلى 0.24 درهم، فيما انخفض سهم «اكتتاب» بنسبة 5.8% إلى 0.487 درهم.
 

